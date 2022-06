Storia di un paio di scarpe nel cuore dell'Himalaya

(XINHUA) - LHASA, 03 GIU - Sangye Lekpo è stato il primo della sua famiglia ad avere le scarpe.

Nel 1963 infatti, all'età di 19 anni, ha percorso 300 km a piedi nudi e ha comprato il suo primo paio in tela blu e suola bianca. Le calzature gli costarono 8 yuan (circa 1,2 dollari).

Quel prezzo, che oggi potrebbe apparire molto basso, rappresentava all'epoca circa un terzo del suo stipendio mensile guadagnato lavorando duramente.

"Quelle erano le uniche scarpe presenti nella mia famiglia.

Le indossavo solo quando andavo in città", racconta l'uomo, oggi 78/enne.

Sangye Lekpo proviene da un villaggio della Baibung Township a Medog, una contea remota nel cuore dell'Himalaya, nella regione autonoma sud-occidentale cinese del Tibet, ed è di etnia Monba, uno dei gruppi etnici più piccoli della Cina.

Fino al 1951, la maggior parte dei Monba residenti nella zona montuosa viveva in una società tribale primitiva, con coltivazioni a basso costo e sviluppo lento.

Con un'altitudine media di 1.200 metri, il clima di Medog è umido con piogge abbondanti. Qui, da generazioni, gli agricoltori locali coltivano riso, mais, miglio indiano e altre varietà.

Sangye Lekpo ricorda ancora i giorni trascorsi lavorando scalzo nei campi. Una volta si ferì a un piede con un sasso: "Non avendo un ospedale a cui rivolgermi, ho dovuto spalmare dell'olio di lardo caldo sulla ferita e aspettare che guarisse", aggiungendo che il lavoro nella piantagione di riso ha subito svariati giorni di ritardo a causa del suo infortunio.

Per via dell'isolamento geologico di Medog, per raggiungere la città più vicina e acquistare i beni di prima necessità le persone una volta dovevano scalare una montagna innevata con il viaggio di andata e ritorno che durava sette giorni. Sangye Lekpo ricorda che camminare scalzi nella neve spesso lasciava i piedi indolenziti.

Ancora oggi, Sangye Lekpo soffre di irritazioni cutanee in prossimità dei piedi, che peggiorano in inverno: "Le mie sofferenze non sono così gravi, se paragonate a quelle di un compagno del villaggio vicino che ha perso le dita a causa del congelamento".

Tuttavia, dopo la liberazione pacifica del Tibet avvenuta nel 1951 le cose hanno iniziato a cambiare.

Nel 1959, il Tibet ha abolito la servitù della gleba, stabilito l'autonomia regionale e avviato la modernizzazione.

Negli anni '60, il governo ha iniziato a costruire un'autostrada per Medog e molti abitanti del villaggio sono stati assunti per collaborare alle opere di realizzazione. A causa delle complicate condizioni geologiche e dei frequenti disastri naturali, la costruzione dell'autostrada ha richiesto decenni prima di essere ultimata nell'ottobre 2013, mese in cui la Medog Highway è stata aperta al traffico.

Medog, un tempo nota come l'ultima contea senza strade del Paese, ha messo fine al suo isolamento con l'apertura della grande arteria.

"Con l'accesso alla strada, i giovani possono lavorare in città mentre i pezzi artigianali in vimini di bambù e altre specialità locali vengono venduti anche lontano dalle montagne", afferma Sangye Lekpo. Grazie alla produzione agricola, alla vendita di oggetti in vimini di bambù e ad altre fonti di reddito, la famiglia guadagna oggi più di 80.000 yuan all'anno.

A fine 2019, il Tibet ha eliminato la povertà assoluta, con 628.000 residenti indigenti sollevati da tale condizione.

Il reddito disponibile pro capite di agricoltori e pastori nella contea di Medog ha superato i 14.000 yuan e il reddito disponibile pro capite dei residenti urbani ha superato i 40.000 yuan lo scorso anno mentre tutti gli otto distretti della contea hanno ora accesso alle strade.

Adesso, Sangye Lekpo possiede molte paia di scarpe, dai mocassini alle pantofole, passando per quelle da ginnastica.

Suo nipote Tashi Phuntsog, appassionato di calcio, ama acquistare calzature sportive online.

Il giovane frequenta il college a Yangzhou, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu ma dopo la laurea ha in previsione di tornare a casa e contribuire alla costruzione della sua città natale.

"Con un paio di buone scarpe possiamo andare in posti migliori", afferma il ventenne. (XINHUA)