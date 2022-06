Storia di un paio di scarpe nel cuore dell'Himalaya (3)

(XINHUA) - LHASA, 03 GIU - Medog, un tempo nota come l'ultima contea senza strade del Paese, ha messo fine al suo isolamento con l'apertura della grande arteria.

"Con l'accesso alla strada, i giovani possono lavorare in città mentre i pezzi artigianali in vimini di bambù e altre specialità locali vengono venduti anche lontano dalle montagne", afferma Sangye Lekpo. Grazie alla produzione agricola, alla vendita di oggetti in vimini di bambù e ad altre fonti di reddito, la famiglia guadagna oggi più di 80.000 yuan all'anno.

A fine 2019, il Tibet ha eliminato la povertà assoluta, con 628.000 residenti indigenti sollevati da tale condizione.

Il reddito disponibile pro capite di agricoltori e pastori nella contea di Medog ha superato i 14.000 yuan e il reddito disponibile pro capite dei residenti urbani ha superato i 40.000 yuan lo scorso anno mentre tutti gli otto distretti della contea hanno ora accesso alle strade.

Adesso, Sangye Lekpo possiede molte paia di scarpe, dai mocassini alle pantofole, passando per quelle da ginnastica.

Suo nipote Tashi Phuntsog, appassionato di calcio, ama acquistare calzature sportive online.

Il giovane frequenta il college a Yangzhou, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu ma dopo la laurea ha in previsione di tornare a casa e contribuire alla costruzione della sua città natale.

"Con un paio di buone scarpe possiamo andare in posti migliori", afferma il ventenne. (XINHUA)