Storia di un paio di scarpe nel cuore dell'Himalaya (2)

(XINHUA) - LHASA, 03 GIU - Sangye Lekpo ricorda ancora i giorni trascorsi lavorando scalzo nei campi. Una volta si ferì a un piede con un sasso: "Non avendo un ospedale a cui rivolgermi, ho dovuto spalmare dell'olio di lardo caldo sulla ferita e aspettare che guarisse", aggiungendo che il lavoro nella piantagione di riso ha subito svariati giorni di ritardo a causa del suo infortunio.

Per via dell'isolamento geologico di Medog, per raggiungere la città più vicina e acquistare i beni di prima necessità le persone una volta dovevano scalare una montagna innevata con il viaggio di andata e ritorno che durava sette giorni. Sangye Lekpo ricorda che camminare scalzi nella neve spesso lasciava i piedi indolenziti.

Ancora oggi, Sangye Lekpo soffre di irritazioni cutanee in prossimità dei piedi, che peggiorano in inverno: "Le mie sofferenze non sono così gravi, se paragonate a quelle di un compagno del villaggio vicino che ha perso le dita a causa del congelamento".

Tuttavia, dopo la liberazione pacifica del Tibet avvenuta nel 1951 le cose hanno iniziato a cambiare.

Nel 1959, il Tibet ha abolito la servitù della gleba, stabilito l'autonomia regionale e avviato la modernizzazione.

Negli anni '60, il governo ha iniziato a costruire un'autostrada per Medog e molti abitanti del villaggio sono stati assunti per collaborare alle opere di realizzazione. A causa delle complicate condizioni geologiche e dei frequenti disastri naturali, la costruzione dell'autostrada ha richiesto decenni prima di essere ultimata nell'ottobre 2013, mese in cui la Medog Highway è stata aperta al traffico. (SEGUE)