Cina:in crescita produzione informazione elettronica

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Il settore cinese della produzione di informazione elettronica in Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi quattro mesi del 2022, come indicano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Il valore aggiunto dei produttori di informazione elettronica con ricavi operativi annuali pari ad almeno 20 milioni di yuan (circa 3 milioni di dollari) è aumentato del 10,7% rispetto all'anno precedente.

Il Ministero ha inoltre precisato che il tasso di crescita è diminuito rispetto all'aumento del 12,7% registrato nel primo trimestre.

Da gennaio ad aprile, la produzione di telefoni cellulari è scesa dell'1,3% su base annua arrivando a 480 milioni di unità, di cui 370 milioni di smartphone. La produzione di apparecchiature per microcomputer è stata invece di 140 milioni di unità, in calo del 2,8% rispetto a un anno fa.

I dati evidenziano inoltre che il settore della produzione di informazioni elettroniche ha incassato 189,8 miliardi di yuan di profitti totali nei primi quattro mesi, con una contrazione del 2,9% rispetto all'anno precedente. I ricavi operativi del settore sono stati pari a 4.480 miliardi di yuan, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)