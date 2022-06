Cina: profitti imprese statali centrali +5,6%

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Le imprese statali amministrate dal governo centrale in Cina hanno registrato una crescita dei ricavi e degli utili nei primi quattro mesi del 2022. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione per la supervisione e l'amministrazione degli asset di proprietà statale del Consiglio di Stato, autorità di regolamentazione del patrimonio governativo.

I dati dicono che nel quadrimestre i profitti netti delle imprese statali amministrate a livello centrale sono aumentati del 5,6% su base annua mentre i loro ricavi complessivi nel periodo hanno osservato un incremento del 12,9% rispetto all'anno precedente.

Nel sottolineare la crescente pressione che da aprile grava sulle operazioni commerciali delle imprese statali amministrate dal governo centrale, l'ente di regolamentazione ha chiesto un maggiore impegno in attività come il miglioramento dell'efficienza produttiva e l'investimento in ricerca e sviluppo al fine di garantire una crescita ragionevole degli utili nella prima metà di quest'anno. (XINHUA)