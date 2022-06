Cina: previsioni stagione piogge 'medie a pessime'

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Sono previste condizioni meteorologiche da 'medie a pessime' per la stagione delle alluvioni di quest'anno in Cina, secondo il National Climate Center.

Da giugno ad agosto si verificheranno inondazioni e periodi di siccità a livello regionale e il numero di fenomeni meteorologici estremi sarà relativamente elevato, secondo il Centro.

Gravi inondazioni potrebbero colpire i fiumi Haihe, Liaohe e Huaihe, nonché il corso medio e inferiore del Fiume Giallo, a causa delle elevate precipitazioni previste in tali aree.

Le temperature in Cina centrale e orientale dovrebbero avvicinarsi o superare i livelli medi registrati negli anni precedenti, aggiungendo che quest'anno i tifoni saranno generalmente più deboli del solito. (XINHUA)