Cina: mix di politiche a sostegno di piccole imprese

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Il governo cinese ha presentato questa settimana un pacchetto di misure politiche, con una parte importante che contribuisce a sostenere le micro, piccole e medie imprese (Mpmi).

Dei 33 provvedimenti totali emanati il 31 maggio dal Consiglio di Stato, 14 riguardano contenuti a sostegno delle piccole imprese colpite dal Covid.

Definendole "mirate, ampie e coordinate", il viceministro dell'Industria e dell'Informatica Xu Xiaolan ha affermato che le misure in questione hanno creato una sinergia con le politiche precedenti, con l'obiettivo di affrontare le esigenze più urgenti delle piccole imprese, come la contrazione della liquidità, le pressioni sul debito e la lentezza delle richieste del mercato.

ESTENDERE L'ANCORA DI SALVEZZA Gli esperti ritengono che le attuali forze che frenano la ripresa e la crescita delle Mpmi siano l'aumento dei costi dovuto all'impennata dei prezzi internazionali dei prodotti alimentari, dell'energia e delle materie prime, la contrazione della domanda e i problemi dell'approvvigionamento dovuti alle interruzioni delle catene industriali e di fornitura in patria e all'estero.

"Il periodo tra maggio e settembre dovrebbe essere la stagione di punta per gli ordini della nostra fabbrica. Avremmo dovuto ricevere molti ordini entro aprile, ma quest'anno non ne abbiamo visti", ha dichiarato Liu Chunming, responsabile finanziario di un'azienda calzaturiera di Yangzhou.

L'anno scorso l'azienda ha ricevuto una grande quantità di ordini di scarpe artigianali dal Sud-est asiatico e dall'India e ha contratto un prestito 26 milioni di yuan (3,88 milioni di dollari) dalla banca. Ora è sottoposta a forti pressioni per rimborsare i prestiti, dato che la riscossione dei pagamenti si è trascinata a causa della pandemia.

"Grazie al differimento delle imposte e delle tasse per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere, non solo i nostri 900.000 yuan di tasse e imposte del quarto trimestre dell'anno scorso sono stati prorogati per altri sei mesi, ma anche i pagamenti delle tasse e delle imposte del primo e del secondo trimestre di quest'anno possono continuare a godere del differimento", ha affermato Liu.

La circolare del Consiglio di Stato del 31 maggio stabilisce anche che la Cina estenderà la politica di differimento dei pagamenti dei premi dei programmi di previdenza sociale e sosterrà le banche nel rinviare, entro quest'anno, i rimborsi di capitale e gli interessi sui prestiti concessi alle Mpmi.

"La forza, la portata e la profondità del sostegno alle Mpmi sono aumentate costantemente", ha osservato Shan Lipo, funzionario del Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

ALLEGGERIRE GLI ONERI La Yangzhou Xiexin Smart Wind Power Generation Co. Ltd. ha visto aumentare i costi di costruzione delle proprie centrali quest'anno, dato che queste attività sono state posticipate di due mesi a causa del Covid-19. Tuttavia, la società ha appena ricevuto 13 milioni di yuan di rimborsi di crediti Iva in sospeso e aggiunti di recente, che il responsabile finanziario Li Hui ha definito "una pioggia tempestiva": "Li impiegheremo per rimborsare i prestiti bancari. In un anno saremo in grado di ridurre i costi di finanziamento di 559.000 yuan, se calcolati con l'attuale tasso di prestito", ha aggiunto.

Il Consiglio di Stato ha deciso di estendere la politica di rimborso dei crediti Iva in sospeso e aggiunti di recente a un maggior numero di industrie, provvedimento che dovrebbe aumentare i rimborsi fiscali di oltre 140 miliardi di yuan secondo la circolare.

Il documento include anche misure come il taglio delle bollette dei servizi di pubblica utilità e di Internet e la facilitazione dell'esenzione graduale degli affitti per le entità di mercato, al fine di alleviare gli oneri finanziari delle imprese.

"Grazie alla politica di quest'anno che prevede l'esenzione dall'affitto per le aziende che sono affittuarie di imprese statali, eviteremo di pagare 3 milioni di yuan di affitti. Li utilizzeremo per l'acquisto di attrezzature e per la ricerca e lo sviluppo", ha commentato Zhou Da, vicepresidente dell'Ecosistema di BioMap, una startup nel campo delle biotecnologie.

"Per le Mpmi a vocazione scientifica all'avanguardia nello sviluppo dell'industria, l'innovazione tecnologica è di estrema importanza", ha aggiunto Zhou, secondo cui la serie di politiche volte a ridurre i costi ha dato maggiore vitalità all'innovazione e allo sviluppo delle imprese. (XINHUA)