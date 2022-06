Cina: mix di politiche a sostegno di piccole imprese

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Il governo cinese ha presentato questa settimana un pacchetto di misure politiche, con una parte importante che contribuisce a sostenere le micro, piccole e medie imprese (Mpmi).

Dei 33 provvedimenti totali emanati il 31 maggio dal Consiglio di Stato, 14 riguardano contenuti a sostegno delle piccole imprese colpite dal Covid.

Definendole "mirate, ampie e coordinate", il viceministro dell'Industria e dell'Informatica Xu Xiaolan ha affermato che le misure in questione hanno creato una sinergia con le politiche precedenti, con l'obiettivo di affrontare le esigenze più urgenti delle piccole imprese, come la contrazione della liquidità, le pressioni sul debito e la lentezza delle richieste del mercato.

ESTENDERE L'ANCORA DI SALVEZZA Gli esperti ritengono che le attuali forze che frenano la ripresa e la crescita delle Mpmi siano l'aumento dei costi dovuto all'impennata dei prezzi internazionali dei prodotti alimentari, dell'energia e delle materie prime, la contrazione della domanda e i problemi dell'approvvigionamento dovuti alle interruzioni delle catene industriali e di fornitura in patria e all'estero.

"Il periodo tra maggio e settembre dovrebbe essere la stagione di punta per gli ordini della nostra fabbrica. Avremmo dovuto ricevere molti ordini entro aprile, ma quest'anno non ne abbiamo visti", ha dichiarato Liu Chunming, responsabile finanziario di un'azienda calzaturiera di Yangzhou. (SEGUE)