Cina: mix di politiche a sostegno di piccole imprese (4)

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Il documento include anche misure come il taglio delle bollette dei servizi di pubblica utilità e di Internet e la facilitazione dell'esenzione graduale degli affitti per le entità di mercato, al fine di alleviare gli oneri finanziari delle imprese.

"Grazie alla politica di quest'anno che prevede l'esenzione dall'affitto per le aziende che sono affittuarie di imprese statali, eviteremo di pagare 3 milioni di yuan di affitti. Li utilizzeremo per l'acquisto di attrezzature e per la ricerca e lo sviluppo", ha commentato Zhou Da, vicepresidente dell'Ecosistema di BioMap, una startup nel campo delle biotecnologie.

"Per le Mpmi a vocazione scientifica all'avanguardia nello sviluppo dell'industria, l'innovazione tecnologica è di estrema importanza", ha aggiunto Zhou, secondo cui la serie di politiche volte a ridurre i costi ha dato maggiore vitalità all'innovazione e allo sviluppo delle imprese. (XINHUA)