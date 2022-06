Cina: mix di politiche a sostegno di piccole imprese (3)

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - ALLEGGERIRE GLI ONERI La Yangzhou Xiexin Smart Wind Power Generation Co. Ltd. ha visto aumentare i costi di costruzione delle proprie centrali quest'anno, dato che queste attività sono state posticipate di due mesi a causa del Covid-19. Tuttavia, la società ha appena ricevuto 13 milioni di yuan di rimborsi di crediti Iva in sospeso e aggiunti di recente, che il responsabile finanziario Li Hui ha definito "una pioggia tempestiva": "Li impiegheremo per rimborsare i prestiti bancari. In un anno saremo in grado di ridurre i costi di finanziamento di 559.000 yuan, se calcolati con l'attuale tasso di prestito", ha aggiunto.

Il Consiglio di Stato ha deciso di estendere la politica di rimborso dei crediti Iva in sospeso e aggiunti di recente a un maggior numero di industrie, provvedimento che dovrebbe aumentare i rimborsi fiscali di oltre 140 miliardi di yuan secondo la circolare. (SEGUE)