Cina: mix di politiche a sostegno di piccole imprese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - L'anno scorso l'azienda ha ricevuto una grande quantità di ordini di scarpe artigianali dal Sud-est asiatico e dall'India e ha contratto un prestito 26 milioni di yuan (3,88 milioni di dollari) dalla banca. Ora è sottoposta a forti pressioni per rimborsare i prestiti, dato che la riscossione dei pagamenti si è trascinata a causa della pandemia.

"Grazie al differimento delle imposte e delle tasse per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere, non solo i nostri 900.000 yuan di tasse e imposte del quarto trimestre dell'anno scorso sono stati prorogati per altri sei mesi, ma anche i pagamenti delle tasse e delle imposte del primo e del secondo trimestre di quest'anno possono continuare a godere del differimento", ha affermato Liu.

La circolare del Consiglio di Stato del 31 maggio stabilisce anche che la Cina estenderà la politica di differimento dei pagamenti dei premi dei programmi di previdenza sociale e sosterrà le banche nel rinviare, entro quest'anno, i rimborsi di capitale e gli interessi sui prestiti concessi alle Mpmi.

"La forza, la portata e la profondità del sostegno alle Mpmi sono aumentate costantemente", ha osservato Shan Lipo, funzionario del Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

