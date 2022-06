Cina: e-commerce transfrontaliero nuova frontiera

(XINHUA) - CHONGQING, 03 GIU - In una fabbrica della municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, una serie di moto da cross prodotte dalla Chongqing Fuego Power Co., Ltd.

è in attesa di essere trasportata in Venezuela, una delle oltre 50 destinazioni di esportazione dell'azienda.

Presente nel commercio internazionale da oltre sette anni, l'azienda ha ampliato il proprio mercato estero principalmente partecipando a fiere a livello mondiale.

Tuttavia, a causa delle sospensioni per la pandemia di Covid-19 degli eventi fieristici in tutto il mondo, per il produttore il commercio elettronico transfrontaliero è risultato una nuova opzione per sviluppare ulteriormente gli affari internazionali.

L'anno scorso infatti, l'e-commerce transfrontaliero ha generato per la Fuego Power un valore di esportazione pari a 90.000 dollari.

"Anche se la nostra attività di e-commerce transfrontaliero è appena iniziata e non ha ancora prodotto molti profitti, riteniamo che abbia un grande potenziale e che crescerà in futuro", afferma il presidente Zhang Yimin.

Negli ultimi anni, l'e-commerce transfrontaliero, caratterizzato da marketing online, transazioni online e pagamenti 'contactless', ha registrato un boom in Cina, in particolare nell'ultimo biennio in cui la pandemia ha impedito i viaggi d'affari e gli incontri in presenza.

I dati dell'amministrazione doganale cinese (General Administration of Customs, Gac) mostrano che le importazioni e le esportazioni di e-commerce transfrontaliero in Cina sono cresciute dello 0,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 434,5 miliardi di yuan (circa 64,76 miliardi di dollari) nel primo trimestre di quest'anno, mentre le esportazioni hanno osservato un incremento del 2,6%, raggiungendo i 310,4 miliardi di yuan.

"Negli ultimi anni, in qualità di nuova forma di commercio estero, l'e-commerce transfrontaliero ha mostrato una forte vitalità di sviluppo", ha dichiarato in conferenza stampa lo scorso aprile Li Kuiwen, portavoce della Gac.

A circa 1.200 km a est di Chongqing, nella provincia dell'Anhui, che non ha sbocchi al mare, questa modalità di commercio ha guadagnato slancio grazie a canali logistici più agevoli e politiche di sdoganamento più rapide.

In un parco industriale dedicato al commercio elettronico transfrontaliero a Hefei, capoluogo dell'Anhui, gli operai della Shangyan Trading Company sono impegnati a caricare sui camion i capi di abbigliamento destinati al mercato nordamericano, dopo averne verificato la qualità.

"Nonostante i venti contrari dovuti alla pandemia, negli ultimi anni le nostre vendite di e-commerce transfrontaliero hanno continuato a crescere", spiega Jiang Yebing, direttore generale dell'azienda.

Oltre ai nuovi partecipanti, anche alcune imprese con anni di esperienza nel settore stanno cogliendo nuove opportunità per aprirsi a nuovi mercati. È il caso della Chongqing Guogui Racing Technology Co. Ltd., che ha fornito parti di automobili personalizzate a oltre 4 milioni di consumatori in più di 170 Paesi e regioni e ha aderito al commercio elettronico transfrontaliero sin dalla sua fondazione nel 2006.

"Nel 2021, il nostro volume di scambi commerciali sulle piattaforme di e-commerce transfrontaliero ha superato gli 800 milioni di yuan, pari a quasi l'80% del nostro volume commerciale totale e con una crescita del 30% su base annua", dice Yao Yi, vice direttore della società.

Quest'ultimo aggiunge inoltre che, al fine di soddisfare la domanda del crescente commercio elettronico transfrontaliero, il 40% dello staff dell'azienda si sta occupando di tale ambito.

Nel frattempo, un ambiente politico favorevole al commercio elettronico transfrontaliero ha portato a un continuo aumento del numero di aziende di commercio elettronico transfrontaliero nel Paese.

Finora, la Cina ha visto la creazione di oltre 30.000 imprese legate a questo tipo di commercio, con un volume in aumento ogni anno.

Per Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics: "La Cina ha sviluppato attivamente il commercio elettronico estero e altre nuove forme di commercio estero per promuoverne una crescita sostenuta".

Nonostante il complesso e incerto contesto internazionale, la forte resistenza e il grande potenziale del Paese nel commercio estero rimarranno inalterati con la previsione che quest'ultimo manterrà uno sviluppo stabile, osserva Fu. (XINHUA)