Cina: e-commerce transfrontaliero nuova frontiera

(XINHUA) - CHONGQING, 03 GIU - In una fabbrica della municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, una serie di moto da cross prodotte dalla Chongqing Fuego Power Co., Ltd.

è in attesa di essere trasportata in Venezuela, una delle oltre 50 destinazioni di esportazione dell'azienda.

Presente nel commercio internazionale da oltre sette anni, l'azienda ha ampliato il proprio mercato estero principalmente partecipando a fiere a livello mondiale.

Tuttavia, a causa delle sospensioni per la pandemia di Covid-19 degli eventi fieristici in tutto il mondo, per il produttore il commercio elettronico transfrontaliero è risultato una nuova opzione per sviluppare ulteriormente gli affari internazionali.

L'anno scorso infatti, l'e-commerce transfrontaliero ha generato per la Fuego Power un valore di esportazione pari a 90.000 dollari.

"Anche se la nostra attività di e-commerce transfrontaliero è appena iniziata e non ha ancora prodotto molti profitti, riteniamo che abbia un grande potenziale e che crescerà in futuro", afferma il presidente Zhang Yimin. (SEGUE)