Cina: e-commerce transfrontaliero nuova frontiera (4)

(XINHUA) - CHONGQING, 03 GIU - Quest'ultimo aggiunge inoltre che, al fine di soddisfare la domanda del crescente commercio elettronico transfrontaliero, il 40% dello staff dell'azienda si sta occupando di tale ambito.

Nel frattempo, un ambiente politico favorevole al commercio elettronico transfrontaliero ha portato a un continuo aumento del numero di aziende di commercio elettronico transfrontaliero nel Paese.

Finora, la Cina ha visto la creazione di oltre 30.000 imprese legate a questo tipo di commercio, con un volume in aumento ogni anno.

Per Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics: "La Cina ha sviluppato attivamente il commercio elettronico estero e altre nuove forme di commercio estero per promuoverne una crescita sostenuta".

Nonostante il complesso e incerto contesto internazionale, la forte resistenza e il grande potenziale del Paese nel commercio estero rimarranno inalterati con la previsione che quest'ultimo manterrà uno sviluppo stabile, osserva Fu. (XINHUA)