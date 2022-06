Cina: e-commerce transfrontaliero nuova frontiera (3)

(XINHUA) - CHONGQING, 03 GIU - In un parco industriale dedicato al commercio elettronico transfrontaliero a Hefei, capoluogo dell'Anhui, gli operai della Shangyan Trading Company sono impegnati a caricare sui camion i capi di abbigliamento destinati al mercato nordamericano, dopo averne verificato la qualità.

"Nonostante i venti contrari dovuti alla pandemia, negli ultimi anni le nostre vendite di e-commerce transfrontaliero hanno continuato a crescere", spiega Jiang Yebing, direttore generale dell'azienda.

Oltre ai nuovi partecipanti, anche alcune imprese con anni di esperienza nel settore stanno cogliendo nuove opportunità per aprirsi a nuovi mercati. È il caso della Chongqing Guogui Racing Technology Co. Ltd., che ha fornito parti di automobili personalizzate a oltre 4 milioni di consumatori in più di 170 Paesi e regioni e ha aderito al commercio elettronico transfrontaliero sin dalla sua fondazione nel 2006.

"Nel 2021, il nostro volume di scambi commerciali sulle piattaforme di e-commerce transfrontaliero ha superato gli 800 milioni di yuan, pari a quasi l'80% del nostro volume commerciale totale e con una crescita del 30% su base annua", dice Yao Yi, vice direttore della società. (SEGUE)