Cina: e-commerce transfrontaliero nuova frontiera (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 03 GIU - Negli ultimi anni, l'e-commerce transfrontaliero, caratterizzato da marketing online, transazioni online e pagamenti 'contactless', ha registrato un boom in Cina, in particolare nell'ultimo biennio in cui la pandemia ha impedito i viaggi d'affari e gli incontri in presenza.

I dati dell'amministrazione doganale cinese (General Administration of Customs, Gac) mostrano che le importazioni e le esportazioni di e-commerce transfrontaliero in Cina sono cresciute dello 0,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 434,5 miliardi di yuan (circa 64,76 miliardi di dollari) nel primo trimestre di quest'anno, mentre le esportazioni hanno osservato un incremento del 2,6%, raggiungendo i 310,4 miliardi di yuan.

"Negli ultimi anni, in qualità di nuova forma di commercio estero, l'e-commerce transfrontaliero ha mostrato una forte vitalità di sviluppo", ha dichiarato in conferenza stampa lo scorso aprile Li Kuiwen, portavoce della Gac.

A circa 1.200 km a est di Chongqing, nella provincia dell'Anhui, che non ha sbocchi al mare, questa modalità di commercio ha guadagnato slancio grazie a canali logistici più agevoli e politiche di sdoganamento più rapide. (SEGUE)