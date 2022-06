Cina: +2,7% per settore Internet primo quadrimestre

(XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - Il settore Internet cinese ha registrato una crescita costante dei ricavi nei primi quattro mesi dell'anno, come evidenziano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Quest'ultimo ha precisato che nel periodo gennaio-aprile, il fatturato delle principali aziende Internet e dei servizi correlati è stato di 443,7 miliardi di yuan (circa 66 miliardi di dollari), con una crescita del 2,7% rispetto all'anno precedente.

Il tasso di crescita è aumentato di 1,3 punti percentuali rispetto al primo trimestre.

In particolare, le entrate dei fornitori di servizi di dati Internet, come quelli che si concentrano sul cloud e sui big data, sono aumentate del 30,4% rispetto al 2021, raggiungendo i 42,31 miliardi di yuan nei primi quattro mesi.

Secondo il Ministero, anche la spesa di tali aziende in ricerca e sviluppo ha registrato un aumento del 10,4% nel periodo, con 2 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre. (XINHUA)