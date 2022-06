Spazio: Cina lancia nove satelliti Geely-01

(XINHUA) - XICHANG, 02 GIU - La Cina ha lanciato oggi un razzo vettore Long March-2C al fine di posizionare nello spazio un gruppo di nove satelliti commerciali.

La costellazione Geely-01, composta da nove satelliti, è decollata alle 12:00 (ora di Pechino) dallo Xichang Satellite Launch Center, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan ed è entrata nell'orbita prestabilita.

Di proprietà di GeeSpace, una consociata di Geely Technology Group, la costellazione sarà impiegata principalmente per la ricerca e la convalida di tecnologie, quali i servizi di viaggio per i veicoli intelligenti connessi e l'interazione veicolo/cellulare con i satelliti. Questa fornirà inoltre un supporto in termini di dati per la protezione dell'ambiente marino.

Quella in questione è la 422esima missione di volo della serie di razzi Long March. (XINHUA)