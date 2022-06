Covid: Cina rafforza supervisione su test molecolari

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - La Cina ha adottato criteri più severi per la supervisione del processo dei test molecolari per il Covid-19. Questo è quanto emerso da una recente circolare, emanata dal meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato contro il Covid-19.

Il documento richiede ai governi locali di implementare maggiormente i regolamenti relativi alla certificazione delle agenzie di analisi, rafforzando l'esame delle agenzie e del personale.

La gestione della raccolta, della conservazione e del trasporto dei campioni deve essere standardizzata, compresa la formazione del personale, si legge nel testo, che sottolinea che anche la supervisione di routine deve essere potenziata per migliorare continuamente la qualità dei test.

La circolare propone anche requisiti specifici per la supervisione dei test molecolari su larga scala, per le risorse per questi tipi di esami e per i sistemi di uscita per le istituzioni che svolgono i test. (XINHUA)