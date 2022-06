Covid: Cina, meno di 100 nuovi casi locali al giorno

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - Negli ultimi tre giorni, il numero di casi giornalieri di Covid-19 a trasmissione locale e asintomatici segnalati in Cina continentale è stato inferiore a 100. Lo ha affermato oggi Mi Feng, portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

Quest'ultimo ha aggiunto che le misure contro le infezioni locali e importate e la politica dinamica a 'zero-casi' devono essere mantenute con fermezza.

Invitando a coordinare il contenimento delle epidemie con lo sviluppo economico e sociale, Mi ha messo in guardia nei confronti di un approccio incontrollato e generalizzato a livello operativo.

Il portavoce ha esortato ad adoperarsi per l'identificazione e il trattamento precoci dei casi, nonché a prendere misure antivirali negli scenari ad alto rischio, al fine di evitare cluster infettivi o una nuova insorgenza dell'epidemia. (XINHUA)