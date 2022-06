Covid: a Shanghai si torna alla normalità

(XINHUA) - SHANGHAI, 02 GIU - Quando l'orologio della Dogana di Shanghai ha suonato la mezzanotte sul Bund, il traffico che collega le due sponde del fiume Huangpu è stato completamente ripristinato, le barricate in alcuni punti panoramici sono state rimosse e le auto private sono tornate a circolare sulle strade principali.

A partire da ieri, 1° giugno, Shanghai è tornata in gran parte alla normalità, sia in ambito produttivo che di vita, dopo due mesi di gestione a circuito chiuso al fine di contenere la nuova onda di Covid-19.

Il governo municipale ha inviato ieri mattina una lettera online per ringraziare i 25 milioni di residenti per il loro sostegno e i loro sforzi. Nella missiva si legge che, dopo più di due mesi di lotta incessante, l'ardua battaglia per difendere la città ha raggiunto risultati importanti, entrando poi nella fase di ripresa delle regolari attività produttive e quotidiane.

Nel corso della recente ondata di Covid-19 vi è stata la segnalazione di oltre 600.000 casi. La maggior parte dei pazienti è stata dimessa dalle strutture in cui erano in cura e proprio martedì è stato chiuso il più grande ospedale d'emergenza cittadino per pazienti Covid.

Xiao Jing, dimessa ieri dall'ospedale insieme a sua madre, afferma: "In questa speciale Giornata dell'Infanzia, vedo più speranza e credo che io, la mia famiglia e la città potremo riprenderci gradualmente".

Lo stesso giorno, la maggior parte dei taxi e dei servizi di car-hailing di Shanghai ha ripreso a funzionare normalmente.

Anche tutte le 20 linee della metropolitana della città hanno ripreso parzialmente le attività mentre le tre stazioni ferroviarie hanno riaperto ai servizi interprovinciali.

A mezzogiorno, le aree del centro di Shanghai hanno visto un maggior numero di persone in movimento, grazie all'apertura di centri commerciali, dei negozi e dei bar.

In totale, ieri sono state aperte al pubblico 32 attrazioni turistiche di livello A, tra cui la torre radio-televisiva Oriental Pearl Tower. Con il tempo, anche altri punti panoramici della città riapriranno per accogliere i turisti. (SEGUE)