Covid: a Shanghai si torna alla normalità (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 02 GIU - Il governo municipale ha dichiarato di recente che farà del suo meglio per aiutare le imprese a superare le difficoltà, a riprendere la produzione e le operazioni il prima possibile nonché a riportare quanto prima l'economia e la società in carreggiata.

La dogana di Shanghai ha confermato che la nave portacontainer 'Merete Maersk' è salpata, come previsto, alla volta del porto di Tianjin, nel nord del Paese.

I dati mostrano che il volume delle merci e il commercio estero nei porti di Shanghai si sono gradualmente ripresi e stabilizzati dalla fine di aprile.

Ieri la commissione sanitaria municipale ha fatto sapere che martedì in città sono stati segnalati cinque casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 10 asintomatici locali.

Secondo il dato aggiornato al 31 maggio, il numero di nuovi casi Covid confermati a trasmissione locale riscontrati a Shanghai è rimasto sotto le due cifre per tre giorni consecutivi. I residenti hanno mostrato fiducia sia nei confronti degli sforzi di prevenzione e controllo dell'epidemia, sia nella ripresa delle attività. (XINHUA)