Covid: a Pechino altri 5 casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - Oggi alle 15:00 a Pechino sono stati registrati cinque casi di Covid-19 a trasmissione locale, di cui quattro tra la popolazione in quarantena sotto osservazione e uno proveniente da uno screening nelle comunità.

Lo ha reso noto Liu Xiaofeng, vicedirettore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, nel corso di una conferenza stampa.

Il funzionario ha dichiarato che esistono ancora fonti nascoste di contagio in alcune aree, aggiungendo che i residenti dovrebbero prestare attenzione durante l'imminente festa delle barche drago.

Le attività di prevenzione e controllo dell'epidemia nelle comunità e nei luoghi pubblici dovrebbero essere ulteriormente rafforzate, mentre i luoghi di svago e i locali chiusi non dovrebbero essere aperti al pubblico, secondo quanto affermato da Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino.

