Cina:più passeggeri su rotaia per Festa barche drago

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - La Cina assisterà a un aumento dei viaggi dei passeggeri ferroviari durante i viaggi in occasione Festa delle barche drago, previsti da oggi fino a domenica. Lo ha reso noto in data odierna il China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway).

Stando a quest'ultima, durante il periodo la media giornaliera dei viaggi dei passeggeri ferroviari dovrebbe raggiungere i 5,4 milioni, con un aumento di 2 milioni di viaggi al giorno rispetto alla festività del Primo Maggio.

A partire da ieri, l'autorità ferroviaria ha modificato il periodo di prevendita dei biglietti ferroviari portandolo da 5 a 15 giorni, in considerazione del fatto che l'epidemia di Omicron è stata in gran parte posta sotto controllo.

La Festa delle barche drago, nota anche col nome di 'Duanwu Festival', si celebra tradizionalmente il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese; i festeggiamenti di quest'anno inizieranno domani e termineranno domenica. (XINHUA)