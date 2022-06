Cina: tralicci più alti al mondo su sponde Yangtze

(XINHUA) - NANCHINO, 02 GIU - È stato avviato oggi il processo di cablaggio di due tralicci per la trasmissione di energia elettrica con altezza pari a 385 metri, i più alti al mondo nel loro genere, attraverso il fiume Yangtze, il più lungo corso d'acqua dell'Asia.

I due tralicci gemelli, costruiti su ciascuna sponda del fiume nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, sono fondamentali per il progetto di trasmissione di energia elettrica da 500 kilovolt che attraversa il fiume. Secondo la State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., quello in questione è uno dei progetti di trasmissione di rete fluviale più complessi dal punto di vista tecnico in Cina.

Chen Songtao, impiegato presso la società, ha spiegato che ventiquattro cavi elettrici del peso di circa 410 tonnellate si estenderanno lungo i 2 km di larghezza del fiume e saranno installati al di sopra dell'arteria fluviale più trafficata della Cina, aggiungendo che durante la costruzione sarà attuato il controllo del traffico fluviale per garantire gli standard di sicurezza.

Il progetto di trasmissione di energia da 500 kilovolt dovrebbe essere completato nel luglio di quest'anno. Una volta operativo, invierà energia rinnovabile come l'eolica dal nord al sud dello Yangtze, con l'obiettivo di fornire elettricità a 8 milioni di famiglie. (XINHUA)