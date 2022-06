Cina sosterrà ulteriormente economia industriale

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - Il ministero dell'Industria e dell'Informatica della Cina si è impegnato oggi a rafforzare il sostegno all'economia industriale nonostante le crescenti pressioni al ribasso, nell'ambito degli sforzi per stabilizzare i fondamentali economici del Paese asiatico.

L'attuazione del pacchetto di misure, come i tagli alle tasse e alle tariffe, dovrebbe essere accelerata per aiutare le imprese a superare le proprie difficoltà il prima possibile, ha dichiarato Tao Qing, un funzionario ministeriale.

Non sarà risparmiato alcuno sforzo per garantire catene industriali prive di ostacoli, ha affermato Tao, aggiungendo che saranno adottate misure per rafforzare i servizi di matchmaking a monte e a valle di industrie chiave, come quella automobilistica e dei circuiti integrati, così come per rimuovere i colli di bottiglia in aree chiave.

Il portavoce ha anche sottolineato che il ministero migliorerà i servizi per le piccole e medie imprese, coordinandosi con altri dipartimenti governativi per creare un migliore ambiente imprenditoriale.

Infine, saranno compiuti sforzi per espandere i consumi e rendere efficaci gli investimenti nel settore industriale. (XINHUA)