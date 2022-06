Cina: porto Ningbo-Zhoushan supera record container

(XINHUA) - HANGZHOU, 02 GIU - Il flusso di container nel porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha raggiunto a maggio quota 3,3 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), segnando, secondo il suo gestore, un nuovo record mensile.

Quest'ultimo, che gestisce uno dei porti più trafficati della Cina, ha precisato inoltre che la cifra supera il record stabilito ad aprile di oltre 3 milioni di Teu e rappresenta un aumento superiore al 16% rispetto all'anno precedente.

A maggio, il numero di rotte per container gestite dal porto ha raggiunto quota 299, raggiungendo un record anche in questo caso, mentre il volume dei servizi di transito ferroviario-marittimo o ha raggiunto i 135.000 Teu, con un incremento del 33,8% su base annua.

Il porto ha adottato una serie di misure volte ad aumentare l'efficienza di utilizzo dei suoi ormeggi e ha collaborato con vari dipartimenti al fine di agevolare le operazioni portuali, come osservato dallo stesso gestore. (XINHUA)