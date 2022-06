Cina: più e-commerce e consegne espresse zone rurali

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - La Cina ha emesso una circolare volta ad accelerare l'integrazione del commercio elettronico in zone rurali e dei sistemi di consegna espressa al fine di collegare meglio la produzione e il consumo tra aree urbane e rurali.

Il Paese, si legge nella circolare emessa congiuntamente dal Ministero del Commercio e da altre sette agenzie governative, intende potenziare i centri di distribuzione logistica a livello di contea e costruire zone dimostrative per lo sviluppo coordinato del commercio elettronico rurale nonché dei servizi di consegna espressa.

Nel documento si specifica inoltre che la Cina intende agevolare ulteriormente la circolazione dei prodotti agricoli dai villaggi alle città e dei beni di consumo dalle aree urbane a quelle rurali.

Saranno adottate misure per incoraggiare le località a migliorare le infrastrutture rurali per la consegna espressa, per promuovere la costruzione di strutture logistiche basate sulla catena del freddo per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli e per rafforzare gli anelli deboli della logistica a catena del freddo nelle aree di produzione.

Il Paese incoraggerà inoltre le aree rurali idonee a promuovere la logistica intelligente con il supporto del cloud computing, dei big data e di 'Internet delle Cose', offrendo nel contempo servizi di e-commerce che comprendono lo sviluppo dei prodotti, l'analisi dei dati e il marketing. (XINHUA)