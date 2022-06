Cina: entra in vigore legge a tutela zone umide

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - È entrata in vigore ieri la nuova legge cinese dedicata alla tutela delle zone umide, aggiungendo evidenze di maggiore conservazione e migliorando i sistemi amministrativi per le vaste aree umide del Paese.

Guan Zhiou, a capo dell'Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie ha dichiarato che l'entrata in vigore del regolamento segna per il Paese una nuova fase della protezione delle zone umide basata sulla legge.

Sulla base della nuova direttiva, il Paese eserciterà l'amministrazione delle zone umide a diversi livelli e le aree umide significative dovranno rientrare all'interno delle cosiddette 'linee rosse per la conservazione ecologica'.

La protezione delle zone umide in Cina ha dovuto far fronte a molteplici sfide date dalla mancanza di regolamenti specifici, dall'eccessivo utilizzo e persino dalla distruzione di tali aree.

Yang Zhaoxia, responsabile del centro di ricerca sul diritto ecologico della Beijing Forestry University ha detto che la nuova legge aiuterà a incoraggiare un utilizzo ragionevole delle zone umide e a garantire ecosistemi sani, contribuendo all'unificazione dei benefici economici, sociali ed ecologici.

La Cina ha designato 64 zone umide quali aree di rilievo internazionale nonché 29 di rilievo nazionale e ha istituito oltre 600 riserve naturali e 1.600 parchi di zone umide.

L'Amministrazione ha precisato infine che, in seguito all'attuazione della legge, il Paese intensificherà la protezione delle zone umide, con l'obiettivo di aumentarne il tasso di protezione e portarlo al 55% entro il 2025 nonché di ripristinare 1 milione di mu (oltre 66.000 ettari) di zone umide. (XINHUA)