Cina: a maggio cresce traffico nei principali porti

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - I principali porti cinesi hanno gestito container per oltre 23 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) nel mese di maggio, con un aumento del 4,2% rispetto a un anno fa. È quanto reso noto oggi dal ministero dei Trasporti.

Secondo i dati dell'ente, a maggio, il flusso di merci dei principali porti monitorati ha raggiunto 1,03 miliardi di tonnellate, con un incremento medio giornaliero del 3,2% rispetto ad aprile.

Lo scorso mese, il flusso di container del porto di Shanghai si è attestato a 3,41 milioni di Teu con un incremento medio giornaliero del 7% su base mensile, a indicare un maggiore slancio di ripresa per uno dei maggiori terminal container del Paese.

La Cina ha intensificato gli sforzi per coordinare il controllo epidemico con i trasporti e la produzione marittima, soprattutto in aree come il delta del fiume Yangtze e l'area Pechino-Tianjin-Hebei.

Il Ministero ha inoltre precisato che le misure adottate includono la garanzia di operazioni attive 24 ore su 24 nei porti chiave, il coordinamento e lo sblocco del trasporto fluviale e la promozione di mezzi 'contactless' grazie all'aiuto della tecnologia. (XINHUA)