Auto: mercato Cina si prepara a ripresa più rapida

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - Il mercato automobilistico cinese si sta preparando a una più rapida ripresa, mentre i responsabili politici definiscono i dettagli di un pacchetto di stimoli finalizzato ad aiutare l'industria, duramente colpita e che svolge un ruolo fondamentale nel rilancio della domanda, nell'aumento dei consumi e nella creazione di posti di lavoro.

Con la recente mossa infatti, la Cina ha deciso di dimezzare l'imposta di acquisto per le autovetture al di sotto dei 300.000 yuan (circa 44.709 dollari) con motore di cilindrata inferiore a 2.000 cc (2 litri) acquistate tra il 1° giugno e il 31 dicembre di quest'anno.

L'imposta, che di solito ammonta al 10% del prezzo di listino di un veicolo, è ora ridotta al 5%.

La decisione è in linea con una circolare del Consiglio di Stato riguardante un pacchetto di misure politiche volte a stabilizzare l'economia in cui si invita ad adoperarsi, anche attraverso il taglio delle tasse, per sostenere i consumi, in particolare gli acquisti di beni di lusso.

L'impatto del taglio delle tasse sul mercato è stato quasi immediato, in quanto i punti vendita hanno già iniziato a ricevere una raffica di richieste da parte di potenziali clienti.

Grazie alla nuova politica, la China Passenger Car Association ha rivisto le previsioni di vendita per quest'anno in merito alle autovetture nel mercato interno portandole a 21 milioni di unità, con un aumento di 2 milioni rispetto al precedente pronostico di metà maggio.

La Cina è il più grande produttore e consumatore di auto al mondo da 13 anni consecutivi e ha svolto un ruolo chiave nella catena della fornitura a livello globale. Tuttavia, dall'inizio di quest'anno, l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime e l'epidemia hanno danneggiato il 'sentimento' del mercato.

I dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam) mostrano infatti che le vendite di auto in Cina sono crollate del 47,6% rispetto al mese di aprile.

Se da un lato il recente taglio delle tasse avrà un effetto diretto sui consumi, dall'altro gli analisti sperano che l'aumento delle vendite di auto rafforzi altri settori a monte e a valle dell'intera filiera. (SEGUE)