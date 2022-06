Auto: mercato Cina si prepara a ripresa più rapida (2)

(XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - Chen Shihua, vice segretario generale della Caam, ha stimato che il taglio delle tasse genererà vendite aggiuntive di oltre 2 milioni di unità e farà crescere il consumo di auto di oltre 300 miliardi di yuan: "Se si considerano anche le industrie a monte e a valle, come quelle dei ricambi auto, delle materie prime e le attività di assicurazione finanziaria, la riduzione delle tasse stimolerà il consumo dell'intero settore per 500 miliardi di yuan", ha aggiunto.

Oltre ai tagli fiscali, martedì il ministero delle Finanze e la State Tax Administration hanno anche esortato le località in cui vi sono restrizioni legate all'acquisto di automobili ad aumentare il tetto massimo di targhe e ad alleggerire i requisiti per gli acquirenti idonei.

Metropoli come Shanghai e Shenzhen hanno aumentato le assegnazioni di targhe mentre suddivisioni a livello provinciale come lo Jilin e Chongqing hanno introdotto misure che includono sovvenzioni per l'acquisto di nuove auto e agevolazioni i per l'ingresso di pick-up nelle aree urbane.

Il governo sta anche lanciando campagne promozionali nelle aree rurali così da promuovere le vendite di veicoli a nuova energia. Qui infatti, un totale di 26 aziende automobilistiche stanno aderendo a una serie di iniziative promozionali online rivolte agli acquirenti di auto.

I dati della Caam mostrano che, grazie a questo genere di campagne, lo scorso anno la Cina ha registrato vendite totali per quasi 1,07 milioni di unità di auto a nuova energia, con un incremento del 169,2% rispetto all'anno precedente.

Secondo gli analisti, con l'implementazione di questa serie di politiche di stimolo, l'industria automobilistica è destinata a un nuovo ciclo di crescita rinvigorente che contribuirà a sostenere il costante sviluppo dell'economia in generale.

