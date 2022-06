Una premiazione presso Ambasciata cinese in Italia

(XINHUA) - ROMA, 01 GIU - L'Ambasciata cinese in Italia ha conferito ieri il Premio 2020 per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale all'International Center for Tropical Agriculture (Ciat).

A ritirare la medaglia e il certificato dell'onorificenza nel corso di una cerimonia a lungo rinviata a causa della pandemia di Covid-19, Juan Lucas Restrepo, direttore generale dell'alleanza tra Bioversity International e Ciat.

Quest'ultimo ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di...

ricevere questo premio che mette in evidenza 40 anni di strettissima collaborazione tra la Chinese Academy of Tropical Agricultural Science (Catas) e il Ciat", con la promessa di continuare a promuovere una stretta collaborazione con la Cina nonché lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura a livello globale.

Fondato nel 1967, dal 1982 il Ciat ha avviato una cooperazione a lungo termine con il Catas nel campo della manioca e dei foraggi tropicali. Nel 2020, Bioversity International e Ciat hanno unito le forze per creare un'alleanza che fornisce soluzioni basate sulla ricerca che sfruttano la biodiversità agricola e trasformano in modo sostenibile i sistemi alimentari al fine di migliorare la vita delle persone.

Intervenendo alla cerimonia, l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua ha osservato che la consegna del premio "rappresenta un nuovo punto di partenza" nella risposta congiunta delle due parti "alle attuali sfide globali della povertà, della malnutrizione, del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità".

Ha aggiunto che la Cina approfondirà la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico attraverso una maggiore apertura.

Il Premio per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale è un riconoscimento annuale di livello statale istituito nel 1994 dal Consiglio di Stato cinese, che viene conferito a esperti o organizzazioni estere che hanno dato un contributo importante allo sviluppo della scienza e della tecnologia in Cina.

Nel 2020, anche otto esperti stranieri e un'organizzazione internazionale hanno vinto il premio per la loro collaborazione con gli scienziati cinesi, ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non hanno partecipato alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Pechino nel novembre 2021.

