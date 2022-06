Pechino rafforza preparativi per controllo alluvioni

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Pechino ha intensificato gli interventi volti al controllo delle alluvioni, dal momento che la città è entrata nella stagione delle inondazioni annuali, secondo quanto dichiarato dalle autorità durante una conferenza stampa.

Da giugno ad agosto, si prevede che le precipitazioni a Pechino saranno tra i 450 e i 530 mm, il 20-40% in più rispetto al livello dello stesso periodo degli anni precedenti, mentre il numero di giorni di pioggia con precipitazioni giornaliere superiori ai 25 mm dovrebbe essere compreso tra cinque e sette, più degli abituali 4,5 giorni degli anni passati.

Pechino ha preparato 2.578 squadre per il controllo delle alluvioni che contano oltre 170.000 persone quest'anno e ha aumentato le scorte di materiale, ha dichiarato Liu Bin, vice comandante del quartier generale di Pechino per il controllo delle alluvioni e il soccorso in caso di siccità. (XINHUA)