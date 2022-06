HSBC: economia Cina tenace e con potenziale crescita

(XINHUA) - LONDRA, 01 GIU - Nonostante la volatilità del mercato nel breve periodo, l'economia cinese ha dimostrato la sua resistenza e presenta ancora un potenziale di crescita a lungo termine, oltre che opportunità interessanti per gli investitori stranieri. È quanto dichiarato da Noel Quinn, amministratore delegato del gruppo HSBC, in una recente intervista rilasciata a Xinhua.

Quinn ha dichiarato: "Stiamo continuando a costruire la nostra attività in Cina in modo da poter sostenere e contribuire al modello della doppia circolazione".

Tra il 2020 e il 2025, HSBC, una delle principali istituzioni finanziarie del mondo, prevede di investire più di 3 miliardi di Rmb (447 milioni di dollari) nel Paese asiatico, ha detto Quinn.

"Tutti questi passi dimostrano che l'impegno di HSBC nel sostenere la continua crescita economica e l'internazionalizzazione della Cina rimane solido come sempre, e continua a rafforzarsi", ha aggiunto.

Il Pil del Paese è cresciuto del 4,8% su base annua nel primo trimestre, e questa performance economica "testimonia la capacità di ripresa dell'economia cinese", ha affermato Quinn, aggiungendo che, a fronte di sfide come la pandemia, la Cina ha comunque registrato "un aumento degli investimenti, della produttività e dei consumi, nella prima parte dell'anno".

