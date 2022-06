HSBC: economia Cina tenace e con potenziale crescita (3)

(XINHUA) - LONDRA, 01 GIU - Quinn ha osservato che c'è un notevole spazio per la crescita degli investimenti esteri, che aiuterebbero la Cina a risalire la catena del valore. Inoltre, ha sottolineato il ruolo cruciale dell'aumento degli investimenti esteri per lo sviluppo della finanza verde, che aiuterà il Paese a raggiungere il suo obiettivo di transizione verso la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060.

"La profondità dei mercati dei capitali cinesi indicano che il Paese ha un reale potenziale per diventare un leader globale.

Il suo lavoro pionieristico per la costruzione di un mercato dei futures sul carbonio sottolinea il ruolo vitale che il settore finanziario deve svolgere nella transizione verso la net zero", ha affermato.

Per quanto riguarda l'attuale volatilità dei mercati finanziari globali, Quinn ha affermato che è alimentata dall'incertezza creata dalla pandemia, dall'inflazione e dalle preoccupazioni per la crescita globale.

"La storica prevedibilità della Cina in questo senso ha alimentato la fiducia degli investitori stranieri nel corso di molti anni", ha detto il banchiere, aggiungendo: "Ci aspettiamo che il Paese torni a splendere e, in ultima analisi, che rimanga l'economia stabile che si è dimostrata tanto attraente per gli investitori stranieri". (XINHUA)