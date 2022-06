HSBC: economia Cina tenace e con potenziale crescita (2)

(XINHUA) - LONDRA, 01 GIU - "Apprezziamo il fatto che Pechino stia agendo per compensare l'impatto della pandemia, riducendo sostanzialmente le tasse e aumentando il sostegno fiscale a privati e imprese", ha aggiunto.

Il mantenimento delle catene di approvvigionamento e il sostegno al settore delle piccole e medie imprese saranno un vantaggio per la nazione una volta che la crescita riprenderà; inoltre, se necessario, il Paese ha a disposizione molte leve di stimolo, ha affermato, auspicando che la Cina beneficerà di una forte ripresa economica.

Parlando delle recenti politiche e misure in settori quali l'apertura, l'innovazione e la trasformazione verde, Quinn ha affermato che la Cina si è impegnata per molti anni ad aprire il proprio sistema finanziario e a sviluppare un'economia sostenibile e innovativa.

"Accogliamo con favore le misure volte a promuovere l'apertura ad alto livello delle industrie finanziarie. Il numero di investitori stranieri e il volume degli investimenti esteri in Cina sono aumentati di conseguenza", ha dichiarato.

(SEGUE)