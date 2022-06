Covid: Shanghai chiude più grande ospedale emergenza

(XINHUA) - SHANGHAI, 01 GIU - Il più grande ospedale temporaneo di Shanghai per pazienti Covid-19, aperto nel corso dell'ultima ondata di contagi, è stato chiuso ieri.

La struttura, allestita presso il National Exhibition and Convention Center (Shanghai), ha iniziato a ricevere i pazienti il 9 aprile e da allora oltre 174.000 persone nella megalopoli vi hanno ricevuto le adeguate cure durante l'epidemia.

L'ultimo gruppo di pazienti ha lasciato l'ospedale lunedì.

I dati mostrano che il numero più alto di pazienti presenti nella struttura in un singolo giorno è stato di 46.902 mentre la quota più alta di ricoverati in una sola giornata è stata pari a 11.532 degenti. La degenza media è stata di 7,4 giorni.

Un altro ospedale d'emergenza, il primo del suo genere aperto durante la recente epidemia, allestito all'interno dello Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, è stato chiuso la scorsa settimana. (XINHUA)