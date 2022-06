Covid: Cina,dimostrata efficacia vaccino intranasale

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Un vaccino a somministrazione intranasale contro il Covid-19 sviluppato in Cina si è dimostrato sicuro ed efficace nelle prime fasi di sperimentazione sull'uomo, come emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista 'The Lancet Respiratory Medicine'.

Rispetto alle formulazioni contro il Covid-19 attualmente disponibili, che vengono somministrate tramite iniezione intramuscolare, il nuovo farmaco, il cui codice è 'dNS1-RBD', è un vaccino antinfluenzale a due dosi, vivo e attenuato, somministrato per via nasale. Questo è stato sviluppato congiuntamente dalla Xiamen University, dalla University of Hong Kong e dalla Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise.

Dal settembre 2020 al luglio 2021, i ricercatori hanno condotto trial di fase 1 e fase 2 negli ospedali della provincia cinese orientale del Jiangsu per i quali sono stati arruolati più di 1.000 adulti sani di età compresa tra i 18 e gli 86 anni, randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo.

Secondo lo studio, un mese dopo la seconda dose, sono state osservate le risposte immunitarie nei destinatari del vaccino.

La percentuale di rispondenti è stata del 40%, significativamente superiore a quella del gruppo placebo.

(SEGUE)