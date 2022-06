Covid: Cina,dimostrata efficacia vaccino intranasale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Lo studio ha anche evidenziato che il vaccino 'senza ago' è stato ben tollerato da tutti i partecipanti. La sua efficacia negli adulti più anziani (di età pari o superiore ai 60 anni) è stata simile a quella dei destinatari più giovani (di età compresa tra 18 e 59 anni).

La maggior parte delle reazioni avverse è stata rappresentata da sintomi influenzali lievi o moderati, come rinorrea, febbre e affaticamento. A seguito della vaccinazione, non sono stati segnalati eventi avversi gravi.

I trial di fase 3, che coinvolgono un maggior numero di partecipanti, sono attualmente in corso nelle Filippine, in Sudafrica, in Vietnam e in Colombia al fine di testare l'efficacia del vaccino cinese.

Il 'candidato' vaccino è stato introdotto in un ceppo influenzale adattato al freddo, nel quale sono stati inseriti i geni del dominio legante il recettore del Sars-CoV-2 mediante riassortimento genetico.

Nello studio preclinico, la formulazione ha mostrato una protezione rapida, duratura e ampia contro la Sars-CoV-2 nei ratti. Secondo i produttori, nei nove mesi successivi alle due dosi di dNS1-RBD, l'effetto protettivo contro la variante beta del Sars-CoV-2 è rimasto pari a quello contro il ceppo originale del virus. (XINHUA)