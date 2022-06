Covid: altri 2 casi a Pechino da screening comunità

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Fino alle 15.00 di oggi, a Pechino sono stati individuati sette casi di Covid-19 a trasmissione locale, di cui cinque tra la popolazione in quarantena sotto osservazione e due provenienti dallo screening nelle comunità. Lo ha reso noto Liu Xiaofeng, vicedirettore del Centro di prevenzione e controllo delle malattie della capitale cinese, nel corso di una conferenza stampa.

Il funzionario ha dichiarato che l'epidemia è stata effettivamente messa sotto controllo a Pechino, ma che esiste ancora il rischio di focolai sporadici in alcune aree.

Dal 22 al 31 maggio, nella capitale cinese sono stati segnalati in totale 340 nuovi contagi locali, mentre 400 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali nello stesso periodo, come ha affermato Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino. (XINHUA)