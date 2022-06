Cina-Svizzera: aggiornamento Accordo libero scambio

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - La Cina e la Svizzera si mantengono in stretto contatto per l'aggiornamento del loro attuale Accordo di libero scambio (o Fta dalla dizione in lingua inglese). Lo ha dichiarato ieri un portavoce del ministero del Commercio in risposta a una domanda sull'accordo di libero scambio sulla base di alcune notizie riportate dai media.

Il Ministero ha fatto sapere che le due parti stanno promuovendo attivamente uno studio congiunto sull'aggiornamento dell'accordo e sulla ricerca di aree in cui sia possibile un aggiornamento, precisando che i negoziati non si trovano in una fase di stallo.

L'accordo bilaterale è stato sottoscritto nel luglio 2013 per poi entrare in vigore nello stesso mese del 2014.

Il portavoce ha dichiarato che l'accordo è di alto livello, ricco di contenuti e reciprocamente vantaggioso, oltre a svolgere un ruolo positivo nel rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi.

La Cina è oggi il terzo partner commerciale della Svizzera.

Secondo il Ministero, nel 2021 il volume degli scambi bilaterali ha raggiunto quota 44,11 miliardi di dollari, con un'impennata del 96,7% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)