Cina: Shanghai, riparte grande stazione ferroviaria

(XINHUA) - SHANGHAI, 01 GIU - Alle 6:52 di stamattina, un treno con 750 passeggeri è partito dalla stazione ferroviaria Shanghai South. La stazione ha ripreso a funzionare dopo la sospensione dell'attività per circa due mesi a causa dell'ultima recrudescenza del Covid-19.

"I passeggeri del treno sono principalmente studenti e lavoratori migranti", ha dichiarato Li Yi, vice capo della stazione del China Railway Shanghai Bureau Group Co., Ltd.

Dopo l'ultima ondata del virus di quest'anno nella città, il numero di treni e di passeggeri in partenza da Shanghai è diminuito drasticamente.

A parte la stazione ferroviaria di Shanghai Hongqiao, che ha mantenuto l'operatività durante l'epidemia, la stazione ferroviaria di Shanghai South e la Shanghai Railway Station hanno sospeso parte dell'operatività dei treni. Quest'ultima ha ripreso a funzionare normalmente il 18 maggio.

Oggi, oltre 35.000 passeggeri saranno trasportati da 64 treni che partiranno da queste tre stazioni.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità ferroviarie locali, al fine di facilitare ulteriormente la ripresa del lavoro e della produzione, i servizi ferroviari nella regione del Delta del fiume Azzurro saranno incrementati in modo ordinato a partire da oggi. (XINHUA)