Cina: più dividendi in contanti per aziende quotate

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - I dividendi in contanti che le società cinesi quotate in borsa prevedono di distribuire hanno continuato ad aumentare nel 2021, grazie alla spinta delle autorità di regolamentazione che hanno esortato le società quotate a premiare gli investitori.

Le società cinesi quotate in borsa hanno proposto dividendi in contanti per oltre 1.500 miliardi di yuan (circa 225 miliardi di dollari), con un aumento dell'1,4% e del 13,6% rispetto ai dividendi effettivamente pagati rispettivamente nel 2020 e nel 2019. È quanto dichiarato oggi dalla China Association for Public Companies.

Finora, un totale di 3.170 aziende quotate nelle borse di Shanghai e Shenzhen hanno comunicato agli investitori azionari i loro piani di pagamento dei dividendi per il 2021, arrivando a un aumento del 4,9% su base annua, secondo i dati.

L'associazione ha dichiarato che i livelli dei dividendi in Cina sono paragonabili a quelli dei mercati maturi dei titoli del resto del mondo, in quanto negli ultimi anni le aziende quotate in azioni A sono diventate maggiormente disponibili a distribuire dividendi in contanti, e anche l'importo pagato è in costante aumento.

Le autorità di regolamentazione cinesi hanno da tempo cercato di migliorare i sistemi di distribuzione dei dividendi in contanti per le società quotate. Le autorità hanno, per l'appunto, potenziato i meccanismi decisionali sui dividendi in contanti e i requisiti di divulgazione delle informazioni, hanno effettuato ispezioni speciali e hanno incoraggiato le aziende a seguire esigenze strategiche diverse in base alle proprie condizioni. (XINHUA)