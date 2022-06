Cina-Germania:da Hannover Messe maggior cooperazione

(XINHUA) - HANNOVER, 01 GIU - Gli espositori e gli organizzatori della Hannover Messe 2022, una delle principali fiere al mondo per il settore delle tecnologie industriali, si aspettano con forza un'ulteriore cooperazione sino-tedesca seppur nel contesto di varie incertezze, tra cui la trasformazione industriale e la pandemia di Covid-19.

Dopo un intervallo di due anni dovuto alla pandemia, l'evento di Hannover Messe di quest'anno, che si è aperto lunedì e durerà fino a domani, 2 giugno, ha riunito circa 2.500 espositori provenienti da circa 60 Paesi e regioni.

Jochen Koeckler, presidente del consiglio di amministrazione di Deutsche Messe Ag, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Xinhua: "Spero che (la pandemia di Covid-19) sia stata solo una sfida che non si ripeterà e che in futuro saremo in grado di ospitare nuovamente mille, o anche più, espositori cinesi".

Quest'anno hanno partecipato all'evento circa 100 espositori cinesi, un numero ridotto soprattutto a causa della pandemia, mentre nel 2019 questi avevano superato quota 1.300.

"Per noi è molto importante avere qui un grande pubblico proveniente dalla Cina", ha continuato Koeckler durante l'evento fieristico. (SEGUE)