Cina-Germania:da Hannover Messe maggior cooperazione (3)

(XINHUA) - HANNOVER, 01 GIU - In occasione della fiera, la China International Investment Promotion Agency (in Germania) organizza una serie di eventi, tra cui mostre, incontri e forum, incentrate sul tema 'Invest in China'.

Xu Yaojun, direttore dell'agenzia, ha dichiarato che la ripresa economica mondiale è ancora alle prese con una grande instabilità e incertezza tra la pandemia ricorrente e la situazione geopolitica tesa, le quali rendono estremamente difficile gli scambi 'in presenza' tra imprese cinesi e tedesche.

Quest'ultimo ha affermato che 'Invest in China' costituisce una mossa positiva da parte dei settori economici e industriali di entrambe le parti al fine di affrontare la pandemia e lavorare insieme per superare le difficoltà, mossa che contribuirà a promuovere la cooperazione pratica tra le imprese cinesi e tedesche.

Il produttore cinese di elettrodomestici Midea ha portato i suoi prodotti alla Hannover Messe. Fu Yongjun, vicepresidente del Midea Group, ha dichiarato che l'azienda sta cercando di cogliere l'opportunità rappresentata dall'evento fieristico per intrattenere scambi e discussioni approfondite con partner e clienti del settore industriale globale. (XINHUA)