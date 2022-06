Cina-Germania:da Hannover Messe maggior cooperazione (2)

(XINHUA) - HANNOVER, 01 GIU - Secondo Michael Schumann, presidente dell'Associazione Federale Tedesca per lo Sviluppo Economico e il Commercio Estero, il mercato cinese è molto interessante per le aziende tedesche e rappresenta per loro ulteriori opportunità, nonostante le sfide dovute al Covid-19 in termini di catena di approvvigionamento.

Quest'ultimo ha aggiunto che la Germania dovrebbe continuare a mantenere stretti legami con la Cina.

Wang Weidong, a capo del Dipartimento economico e commerciale dell'Ambasciata cinese in Germania, ha affermato che la cooperazione economica e commerciale rimane uno stabilizzatore delle relazioni bilaterali. Secondo lui le aziende tedesche posseggono la saggezza e la capacità di esprimere giudizi ragionevoli sull'ambiente economico cinese e continueranno a investire in Cina per usufruire dei dividendi dello sviluppo del Paese. (SEGUE)