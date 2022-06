Cina: film senza barriere per pubblico ipovedente

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Chen Yuxin, studentessa ipovedente di quarta elementare della Beijing School for the Blind, ha sognato per tutta la vita di vedere un film al cinema.

Il suo desiderio si è finalmente avverato nel settembre 2021, grazie a un progetto di servizio pubblico chiamato 'Ever Shining Cinema'.

Insieme ai suoi amici e guidata da volontari, la studentessa ha assistito al film senza barriere 'My People, My Homeland' presso il centro artistico culturale Tiantongyuan, nel distretto di Changping, a Pechino.

"Ero davvero entusiasta. Il film mi è piaciuto molto", ha dichiarato Chen. "Il progetto e i suoi film senza barriere ci permettono di godere il grande schermo, proprio come gli spettatori vedenti".

Il progetto Ever Shining Cinema è stato avviato alla fine del 2017 dalla Communication University of China, dalla Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd. e dalla Oriental Jiaying Media Co., Ltd..

L'obiettivo è produrre film senza barriere per persone ipovedenti attraverso il doppiaggio, per soddisfare le loro esigenze intellettuali e culturali. (SEGUE)