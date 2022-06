Cina: film senza barriere per pubblico ipovedente (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Il processo di produzione di film senza barriere è complesso, secondo quanto dichiarato da Cai Yu, 26 anni, dottorando presso la Communication University of China e volontario del progetto.

Durante gli intervalli dei dialoghi e dei suoni nel film, i volontari descrivono il più possibile le azioni, le espressioni e l'ambiente dei personaggi per aiutare il pubblico ipovedente a capire meglio le scene, ha spiegato Cai.

"Per esempio, per spiegare il colore 'rosso', usavamo spesso le parole 'sole' e 'calore'", ha detto Cai. "Un film di due ore spesso richiede ai volontari una settimana per scrivere la narrazione e quattro ore per registrare in studio".

Il duro lavoro ha dato i suoi frutti. Alla fine dell'anno scorso, il progetto aveva prodotto 416 film e una serie televisiva senza barriere, oltre a 254 proiezioni pubbliche di beneficenza presso cinema, associazioni per ipovedenti e scuole di educazione speciale in tutto il Paese, a beneficio di oltre 2 milioni di persone ipovedenti.

Stando alla seconda indagine campionaria nazionale sulla disabilità, la Cina conta circa 17,3 milioni di persone con disabilità visive.

"Spero che i film senza barriere possano essere una luce che li guidi in questo bellissimo mondo", ha dichiarato Cai.

(XINHUA)