Wef:Iniziativa Sviluppo Globale Cina invito ad agire

(XINHUA) - GINEVRA, 31 MAG - L'Iniziativa di Sviluppo Globale proposta dalla Cina è un invito all'azione tempestivo per affrontare le sfide pressanti che minacciano la capacità collettiva globale di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Oss), come si legge in un articolo pubblicato sul sito web del World Economic Forum (Wef).

Nell'articolo intitolato 'How China's efforts are advancing global development' (come gli sforzi della Cina stanno contribuendo allo sviluppo globale), l'autrice Rebecca Ivey, Chief Representative Officer del Wef China Office, ha affermato che, al giorno d'oggi, "nessun Paese può affrontare le sfide globali da solo".

Le sfide immediate, tra cui la pandemia del Covid-19 e il cambiamento climatico, hanno dimostrato che "la mancanza di collaborazione globale e di multilateralismo sono le vere barriere da superare", scrive Ivey, "ci auguriamo che iniziative come quella per lo sviluppo globale e gli sforzi congiunti degli stakeholder cinesi e globali del governo, delle imprese e della società civile possano contribuire ad accelerare la risoluzione congiunta dei problemi, nonché portare a un rinnovato multilateralismo, al fine di promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e appianare la strada verso un mondo più pacifico e prospero". (XINHUA)